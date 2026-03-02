Carlo Conti e la battuta sui pantaloni | Mia moglie ha riso con me Ma la ballerina di Sanremo lo attacca

Al termine del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha consegnato il testimone a Stefano De Martino, mentre si susseguono le polemiche sul suo ruolo. Durante una sua battuta sui pantaloni, ha affermato che sua moglie ha riso con lui, ma una ballerina coinvolta nel festival ha criticato pubblicamente le sue parole. La discussione tra i protagonisti si è evoluta nelle ultime ore.

Il Festival di Sanremo 2026 è giunto al termine, Carlo Conti ha passato il testimone a Stefano De Martino ma le polemiche continuano a perseguitare il conduttore toscano. Alla finale della kermesse musicale non è passata inosservata la battuta alla moglie sui pantaloni della ballerina di Samurai Jay. Il volto Rai ha minimizzato ma la danzatrice del rapper napoletano non ha particolarmente gradito. Carlo Conti si difende dalla polemica sui pantaloni della moglie Carlo Conti ha risposto a chi lo ha criticato per aver 'impedito' alla moglie Francesca Vaccaro di vestirsi come una delle ballerine che hanno animato la finale di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

Ballerina di Sanremo risponde a Conti dopo il commento alla moglie: “Mi ha sessualizzata per pantaloni da show”La finale del Festival di Sanremo 2026 è stata segnata da una polemica che ha acceso il dibattito sui social e tra gli spettatori.

“Rai= feccia. Sessualizzata per dei pantaloni da show, chiedesse scusa anche a me” Con una storia pubblicata su Instagram, è stata la stessa ballerina coinvolta a rispondere a Carlo Conti. Lo sfogo di Francesca Tanas - facebook.com facebook

