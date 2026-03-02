Questa mattina il 23° Anniversario dalla morte del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Emanuele Petri

Questa mattina si è svolta a Castiglion Fiorentino una cerimonia in ricordo del 23° anniversario della morte del Sovintendente Capo della Polizia di Stato Emanuele Petri. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini, che si sono riuniti per rendere omaggio alla memoria del funzionario, vittima del terrorismo e insignito della Medaglia d’Oro al Valore Civile. La giornata è stata dedicata a mantenere viva la memoria di Petri.

Arezzo, 2 marzo 2026 – Questa mattina, in occasione del 23° Anniversario dalla morte del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Emanuele Petri, vittima del terrorismo e Medaglia d'Oro al Valore Civile, ha avuto luogo, a Castiglion Fiorentino, la cerimonia commemorativa. Emanuele Petri, in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Terontola, fu assassinato in un agguato di matrice terroristica, durante l'espletamento del servizio, su un treno regionale sulla tratta Roma – Firenze, all'altezza di Castiglion Fiorentino il 2 marzo 2003. Sul treno, il Sovrintendente, insieme ai colleghi Fortunato e Di Fonzo procedeva al controllo...