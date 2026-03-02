Qatar Energy sospende la produzione di Gnl | un colpo al mercato globale

Qatar Energy ha deciso di sospendere la produzione di gas naturale liquefatto nel suo impianto principale. La decisione coinvolge l’intera operazione di esportazione del paese e avviene in un momento di grande attenzione internazionale sul mercato del Gnl. La sospensione avrà ripercussioni sulla disponibilità di questa risorsa a livello globale, influenzando contratti e scambi commerciali. La notizia si diffonde rapidamente tra operatori e analisti del settore.

QatarEnergy ha sospeso ha sospeso la produzione di gas naturale liquefatto nel suo importante terminal di Ras Laffan, l'hub più strategico del mercato mondiale dell'oro blu che viaggia via nave, dopo che sul territorio dello Stato del Golfo Persico l'Iran ha effettuato attacchi con droni a partire dal 28 febbraio, giorno in cui è iniziata l'operazione militare congiunta israelo-americana per decapitare il regime di Teheran. Fermo anche Mesaieed, che assieme a Ras Laffan contribuisce a circa un quinto dell'offerta mondiale di Gnl. Un colpo durissimo che ha acuito le tensioni economiche emerse oggi. Il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, il Ttf, ha raddoppiato la sua crescita, passando dal +22 al +45% in poco tempo nelle valutazioni intra-day, a testimonianza della gravità dello shock in atto.