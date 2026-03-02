Proseguono i lavori di asfaltatura e manutenzione a Cervia | in settimana altri interventi e modifiche alla viabilità

A Cervia si stanno svolgendo in questi giorni lavori di asfaltatura e manutenzione dei marciapiedi, con diversi interventi programmati. La viabilità è soggetta a modifiche temporanee in alcune zone mentre i lavori continuano. Le operazioni sono in corso per migliorare le condizioni delle strade e dei percorsi pedonali della città.

A Cervia, anche questa settimana proseguono i lavori di asfaltatura e manutenzione straordinaria dei marciapiedi della città. Per quanto riguarda le asfaltature si concluderà oggi l'intervento di via Cavina a Castiglione, nel tratto a fondo chiuso lato Strada provinciale 254. A Milano Marittima, invece, si parte da domani con via del Bramante, che sarà oggetto di un intervento integrale di riasfaltatura. Si proseguirà poi con via Chiappini, intervenendo nelle zone danneggiate dalle radici. Durante la settimana i lavori si sposteranno poi a Pinarella, dove verrà asfaltato il tratto chiuso di via Platone. Si interverrà poi anche su viale Trento, nel tratto compreso tra le rotonde di via De Amicis e viale Emilia.