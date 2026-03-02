Pronostico Strasburgo-Reims | si vede la differenza di categoria

Nel prossimo turno dei quarti di finale di Coppa di Francia, si affrontano Strasburgo e Reims, due squadre con differenze di categoria evidenti. La partita si giocherà in trasferta per il Reims, mentre il Strasburgo scende in campo in casa. Le formazioni probabili sono state annunciate, e gli occhi sono puntati sulla sfida tra una squadra di livello superiore e una più giovane.

Strasburgo-Reims è una partita dei quarti di finale di Coppa di Francia. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla Dopo aver eliminato nel turno precedente il Monaco, in questo quarto di finale di Coppa di Francia lo Strasburgo si gioca la possibilità di una semifinale contro il Reims, squadra finalista dell'anno scorso ma che è in Seconda Divisione. E questo potrebbe anche bastare per dare una forte favorita. Certo, sono sette i risultati utili di fila degli ospiti – gli ultimi quattro sono pareggi – e quindi il Reims arriva a questo match tranquillo, forte di stare bene. Però anche lo Strasburgo è una squadra che vive un ottimo momento.