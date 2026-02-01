Pronostico Strasburgo-PSG | si ritorna in testa

Domenica si gioca uno dei match più attesi della ventesima giornata di Ligue 1: Strasburgo contro PSG. La partita si svolge in un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in classifica. I tifosi sono già in fermento, pronti a seguire la diretta tv e scoprire se il PSG riuscirà a tornare in testa alla classifica. Le formazioni ufficiali sono ancora da definire, ma gli appassionati già prevedono una sfida aperta e combattuta.

Strasburgo-PSG è una partita della ventesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il sorteggio dei playoff ha dato un derby al PSG di Luis Enrique. Sarà sfida al Monaco negli spareggi. E non dovrebbe essere un compito così impossibile per i campioni in carica. La situazione, quindi, adesso, è da incentrare nel campionato. Bisogna tornare in testa, dopo che il Lens ha vinto la sua partita ed è tornato davanti a tutti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sul campo dello Strasburgo settimo, non è semplice ma nemmeno impossibile per una squadra come quella parigina. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

