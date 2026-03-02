Professionista derubato | Auto trovata sui ceppi

Brutta sorpresa per un professionista empolese che ieri è stato derubato. della ruota. La scoperta – "sconcertante" – ieri mattina raggiungendo la sua auto parcheggiata dalle 21 della sera precedente in piazza Matteotti, nel cuore di Empoli. Tra amarezza e increduliltà ha trovato la vettura priva di una delle ruote anteriori, poggiata su mattoni posti lì da ignoti come supporto. Un furto che, purtroppo, non è isolato: già lo scorso settembre, due ruote erano state rubate a Serravalle, una zona più periferica della città. Questa volta, però, il colpo è stato messo a segno nel centro storico, un'area che si pensava più protetta. La denuncia ai carabinieri è stata immediata, con la speranza che le telecamere della zona possano aver immortalato i colpevoli.