L'Under 20 di Carbone affronta un'Inter-Atalanta nel campionato Primavera 1, terminata con un pareggio di 1-1. La partita si è giocata domenica, valida per la ventisettesima giornata del torneo. La sfida tra le due squadre lombarde si è conclusa senza vincitori né vinti, lasciando invariato il risultato sulla rete finale.

Finisce con un pareggio per 1-1 il derby lombardo della domenica tra Inter e Atalanta, valevole per la ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. La squadra di Carbone, reduce dalla gioia per il passaggio ai quarti di finale di Youth League, va avanti con El Mahboubi al 63’ e viene raggiunta da Baldo all’87’. Non arriva quindi, per i milanesi, la vittoria in campionato che ormai manca da quattro turni. Un’astinenza che ha fatto scivolare i ragazzi di Carbone al nono posto (39 punti), pur in una classifica molto corta nella quale il Bologna, quinto, ha due sole lunghezze sull’Inter. I bergamaschi sono invece tredicesimi a quota 36, grazie al quarto risultato utile consecutivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Primavera 1. L’Under 20 di Carbone pareggia con la Dea

La Primavera. Pareggio con la Dea: "Meritavamo di più»sassuolo 1 atalanta 1 SASSUOLO: Guri; Campani, Benvenuti, Vezzosi, Barani; Weiss, Amendola (21' s.

