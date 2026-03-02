Porto Marina di Pastena folla all' assemblea dei cittadini | Distruggerebbe il litorale

A Porto Marina di Pastena, a Salerno, si è tenuta un'assemblea pubblica con una grande affluenza di cittadini, preoccupati per un progetto che potrebbe danneggiare il litorale. Quattordici anni dopo le prime proteste, le persone si sono riunite di nuovo per esprimere il loro dissenso e chiedere di preservare l’ambiente naturale del fronte mare. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi residenti e attivisti locali.

A quattordici anni di distanza dalle prime battaglie, i cittadini tornano a mobilitarsi per difendere il fronte mare di Pastena, a Salerno. Ieri pomeriggio una partecipata assemblea pubblica, che ha visto anche la presenza di alcuni rappresentanti istituzionali, è stata convocata dal comitato.