Ponte chiuso da mesi Verlicchi La Pigna | Da dicembre tutto fermo e abbandonato tra Ragone e San Pancrazio

Da dicembre il ponte tra Ragone e San Pancrazio è stato chiuso e i lavori sono rimasti fermi, lasciando l’area abbandonata. In Consiglio comunale si è tenuto un question time per chiedere spiegazioni sui motivi della sospensione dei lavori e sulla situazione attuale del cantiere, che da mesi si trova in questa condizione.

Un question time in Consiglio comunale per fare chiarezza sui lavori del ponte tra Ragone e San Pancrazio, chiuso da mesi e con il cantiere che risulterebbe "fermo dallo scorso 7 dicembre". È quanto sostiene Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna, che ha presentato l'interrogazione a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini della zona. "Ho presentato un question time – dichiara Verlicchi, capogruppo de La Pigna – Città Forese e Lidi – per capire per quale motivo i lavori sul ponte tra Ragone e San Pancrazio risultino fermi da settimane e soprattutto per sapere quando i cittadini potranno tornare ad utilizzare una viabilità fondamentale per il territorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

