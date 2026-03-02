Pixel now playing redesign con m3 expressive in rollout

Google ha lanciato un nuovo design per Pixel Now Playing, ora accessibile tramite un’app dedicata sul Play Store. Il ridisegno mira a migliorare l’aspetto e la funzionalità, offrendo un’esperienza più fluida e in linea con lo stile dei dispositivi Pixel. La novità è stata annunciata come parte di un rollout che coinvolge gli utenti nel corso delle prossime settimane.

google ha introdotto un ridisegno completo di pixel now playing, ora disponibile sul Play Store tramite una app dedicata e pensata per offrire un'esperienza più fluida e coerente con le linee estetiche dei pixel. l'interfaccia precedente, alimentata da android system intelligence, presentava un layout datato; la nuova versione adotta invece una struttura a tre schede accompagnata da una barra flottante espressiva basata sul material 3. ridisegno di pixel now playing: una nuova struttura a tre schede. la disposizione rinnovata mette in primo piano una interazione immediata con la musica: la prima scheda consente di tap to see what's playing per visualizzare rapidamente i risultati, mentre una fab (pulsante fluttuante) compare a destra al termine di una riproduzione per avviare subito una nuova ricerca di brano.