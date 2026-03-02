pisa bologna probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi si gioca la partita tra Pisa e Bologna, due squadre che si sfidano in campo. La partita si svolge in un momento in cui il Pisa rischia di retrocedere in Serie B, mentre il Bologna cerca di rafforzare la propria posizione in classifica. La sfida si può seguire in televisione, con le probabili formazioni che sono state annunciate.

Viaggio sotto la Torre, consci del fatto che oggi, calcisticamente parlando, pende assai di più (verso la B) quella celeberrima di Pisa che la pur malandata Garisenda. Che cosa cerca il Bologna questa sera all'Arena Garibaldi? Intanto di allungare a cinque la striscia delle vittorie tra Europa League e campionato, che peraltro è un obiettivo scontato se affronti il fanalino di coda della Serie A che fino qui ha vinto una sola partita, Pisa-Cremonese 1-0 del 7 novembre, data che rischia di rimanere scolpita in modo tutt'altro che fulgido nella memoria dei tifosi nerazzurri. Alla trasferta in terra toscana Italiano chiede anche la conferma...

