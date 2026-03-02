Persone scomparse nel 2025 aumentano le denunce a Messina | tra le fasce più colpiti i minori
A Messina, nel 2025, le denunce di persone scomparse sono in aumento rispetto all’intero anno precedente, con i primi otto mesi che segnano un incremento significativo. Tra le categorie più colpite ci sono i minori, che rappresentano una delle fasce più coinvolte in questi casi. I dati ufficiali indicano un trend in crescita rispetto all’anno passato.
Salgono i casi di persone scomparse a Messina, dove i primi otto mesi del 2025 hanno già registrato un aumento quantitativo rispetto all’intero 2024. Il dato arriva direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolar modo dal Commissario straordinario del Governo per le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Persone scomparse, la Prefettura aggiorna le procedure di ricerca: "Nel 2025 circa 50 casi"Addio al vecchio protocollo del 2013, il nuovo piano redatto per includere le ultime novità.
L’era delle bande giovanili: “Allarme coltelli tra i minori. Li portano anche a scuola”. Boom di denunce nel 2025Firenze, 1 febbraio 2026 – Tra i «più» accanto ai reati maggiormente antipatici che incrementano a Firenze, ce n’è uno anche socialmente preoccupante.
