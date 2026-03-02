Fabrizio Corona ha rilasciato un'intervista a Fanpage in cui promette rivelazioni sconvolgenti e chiede di sospendere il Grande Fratello. Le sue dichiarazioni hanno riacceso le tensioni pubbliche con Alfonso Signorini, coinvolgendo questioni legate alla sua uscita dal programma Chi. Corona ha scelto di parlare pubblicamente, alimentando una disputa mediatica che coinvolge diversi protagonisti dello spettacolo.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona riaccendono lo scontro mediatico con Alfonso Signorini. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, l’ex agente fotografico ha anticipato i contenuti di una nuova puntata del suo format d’inchiesta “Falsissimo”, che andrà in onda stasera, sostenendo di conoscere le ragioni che avrebbero portato Signorini a lasciare la direzione editoriale del settimanale Chi. Nel pomeriggio, l’uscita di scena di Signorini è stata annunciata con un editoriale pubblicato sul numero del settimanale in edicola il 4 marzo, anticipato dall’ANSA. Nel messaggio rivolto ai lettori, il giornalista ha spiegato di aver concordato la decisione con il Gruppo Mondadori già dallo scorso ottobre, precisando che la scelta era maturata da tempo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Perché Signorini ha lasciato Chi? Fabrizio Corona promette rivelazioni choc e chiede di fermare il Grande Fratello

Leggi anche: Alfonso Signorini si è auto sospeso da Mediaset dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sul Grande Fratello

Caso Signorini, Fabrizio Corona ora promette rivelazioni su Maria De FilippiDopo aver sollevato un polverone mediatico con il cosiddetto Signorini-gate, Fabrizio Corona torna a far parlare di sé annunciando nuove, scottanti...

Contenuti e approfondimenti su Perché Signorini.

Temi più discussi: Alfonso Signorini lascia la guida di ‘Chi’: Comincio una nuova vita; Salvo Veneziano: Dopo il GF guadagnavo 20 milioni a serata, Maurizio Costanzo mi ha dato un consiglio; Grande Fratello, Salvo Veneziano rompe il silenzio sul Caso Signorini: Mi ha puntato il dito addosso; Fabrizio Corona: il 19 marzo l’udienza contro lo stop ai video su Signorini. E intanto l'ex re dei paparazzi annuncia il ritorno su Youtube.

Perché Alfonso Signorini ha lasciato la direzione di ChiIl giornalista ha firmato un lungo editoriale in cui ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a prendere questa decisione ... milanotoday.it

Alfonso Signorini lascia ‘Chi’: Non c’entra il caso Corona/ Lettera d’addio: Perché è il momento giustoAlfonso Signorini lascia il settimanale Chi e spiega le motivazioni di questa scelta: Non c'entra il caso Corona ... ilsussidiario.net

Caso Signorini, Fabrizio Corona annuncia: "Allora ragazzi, due cose. Uno: il 2 marzo alle ore 21 uscirà una nuova puntata di Falsissimo, sarà una puntata terrificante. Non è che, adesso, con la causa di 160 milioni e il canale bloccato abbiamo ‘paurina’. La pu - facebook.com facebook