Alfonso Signorini si è auto sospeso da Mediaset dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sul Grande Fratello

Alfonso Signorini ha annunciato la sua auto sospensione da Mediaset, in seguito alle recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona riguardo al Grande Fratello. La decisione, comunicata tramite i suoi avvocati, è stata già comunicata all'azienda. La scelta si inserisce in un momento di riflessione, nel rispetto delle procedure aziendali e della sua posizione professionale.

