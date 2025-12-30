Alfonso Signorini si è auto sospeso da Mediaset dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sul Grande Fratello
Alfonso Signorini ha annunciato la sua auto sospensione da Mediaset, in seguito alle recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona riguardo al Grande Fratello. La decisione, comunicata tramite i suoi avvocati, è stata già comunicata all'azienda. La scelta si inserisce in un momento di riflessione, nel rispetto delle procedure aziendali e della sua posizione professionale.
Alfonso Signorini si è auto sospeso da Mediaset. La decisione è stata annunciata dai suoi avvocati al pubblico e già resa nota all'azienda. Il motivo è la bufera in cui il conduttore si sta trovando in seguito alle affermazioni di Fabrizio Corona all'interno di Falsissimo, il format su Youtube. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Alfonso Signorini mi ha sempre colpito per umanità e gentilezza. In momenti così difficili, il mio affetto e la mia stima non cambiano ed aumentano x.com
