La notizia della possibile caduta dell’ayatollah Ali Khamenei come guida suprema dell’Iran ha fatto rapidamente il giro delle agenzie di stampa. Si tratta di un evento che potrebbe cambiare gli equilibri interni nel paese, considerando che Khamenei ha ricoperto questo ruolo per decenni. Al momento, sono state riportate indiscrezioni e voci provenienti da fonti varie, senza conferme ufficiali sulla sua uscita di scena.

Il fumo si alza sul centro di Teheran dopo la seconda ondata di attacchi aerei israeliani (Fatemeh BahramiAnadoluGetty Images) Nel disordine globale, un nuovo ordine si sta affermando. Le democrazie sono sempre più forti e gli esportatori del terrore sempre più deboli. Grazie anche alla resistenza dell’Ucraina, sostenuta dall’Europa, e a quello che stanno facendo Israele e l’America La caduta della guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, è una notizia straordinaria non solo per tutti coloro che hanno a cuore il futuro dell’Iran – un futuro difficile, pieno di insidie, tutt’altro che scontato, ma che oggi, grazie agli strike... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Perché non c’ è momento più propizio di questo per far cadere un regime

Palo Santo, perché questo potrebbe essere un buon momento per bruciarloIl Palo Santo (Bursera graveolens) è diventato negli ultimi anni uno degli incensi naturali più amati al mondo.

L’oroscopo di Paolo Fox per il 2026: “Ariete? Ti attendono sfide e tensioni. Capricorno, è l’anno della revisione. Momento propizio per il Toro ma c’è da lavorare sodo”Come sarà il 2026? L’astrologo romano e noto volto televisivo Paolo Fox ha appena pubblicato “L’oroscopo 2026” (Cairo edizioni).

Tutti gli aggiornamenti su momento.

Temi più discussi: Sui dazi Trump è un pugile all'angolo, per l'Europa è il momento di riaprire il negoziato; Fiera, scommessa di maggio. Sale l’ipotesi della tre giorni. Braccio di ferro con Parma; Il cavallo e il falco; Identificato e denunciato l’autore di una rapina in un negozio in centro a Novi Ligure.

Non c'è uguaglianza competitiva: ecco perché Fip e Lega sono pronte a escludere TrapaniIl vento soffia fortissimo a Trapani, in quest’angolo di Paradiso della Sicilia occidentale dai tratti arabeggianti dove lo sport è l’unico vero motore per accendere i cuori e le passioni di tanti ... gazzetta.it

Perché non c’è fallo su Koné prima del gol di Neres: la spiegazionePartita senza errori gravi per Massa, cui sfugge comunque qualcosa. Per tutti, ma è solo un esempio, il pestone (sia pure sulla punta del piede) di Di Lorenzo su Mancini era sicuramente fallo, non è ... corrieredellosport.it

Nelle ultime ore sono spuntate notizie in merito alle candidature possibili di Imola ed Istanbul in caso di sostituzione dei GP di Bahrain ed Arabia Saudita su alcuni siti specializzati. È opportuno fare delle dovute precisazioni. Al momento, FIA e FOM stanno mo - facebook.com facebook

#Gatti in conferenza stampa: "Ho passato un momento non semplice, al giorno d'oggi troppa gente parla, parlano tutti e tutti si sentono in grado di giudicare. Io nella vita ho passato di tutto, a me non pesa ma ad altri può dare fastidio. Quando vesti la mag x.com