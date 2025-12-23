Baseodiscus the Eldest il verme nastro più vecchio del mondo | la scoperta che sorprende gli scienziati

23 dic 2025

Baseodiscus the Eldest è il verme nastro più vecchio mai documentato: circa 30 anni di vita, contro un record di laboratorio di soli 3 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

