Per noi tanti errori identici all’andata

Per la Maceratese in sala stampa a commentare il pesante 4-0 si presenta il direttore generale Stefano Serangeli, lucido ma naturalmente molto rammaricato per il risultato: "La prestazione ha ricalcato un po’ la partita dell’andata, e la nostra rabbia viene proprio da questo. Siamo caduti di nuovo negli errori che abbiamo fatto allora, soprattutto nel secondo tempo. C’è stata sicuramente una fase iniziale in cui avevamo approcciato bene la partita, ma poi alla prima difficoltà l’Ancona ci ha mangiato in testa, come si dice in gergo, ci ha colpito nel nostro punto debole nella stessa maniera con cui ci aveva fatto male all’andata. Una cosa che dà immenso fastidio, perché dopo la vittoria contro il Notaresco ci aspettavamo una prova diversa sotto il profilo della maturità, cosa che non c’è stata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

