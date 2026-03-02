Part time 2026 27 la domanda di docenti e ATA di ruolo entro il 15 marzo Futuri neoassunti a settembre GUIDA

Entro il 15 marzo, i docenti e il personale ATA già in ruolo devono presentare la domanda per il part time 202627, in vista delle assunzioni di settembre. Il Ministero non ha ancora fornito indicazioni ufficiali, quindi questa scadenza resta l’unico termine attualmente disponibile per le richieste. La procedura riguarda chi desidera modificare le proprie ore di lavoro per il prossimo anno scolastico.

