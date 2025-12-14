Analisi della sfida tra Udinese e Napoli allo stadio Friuli, dove i bianconeri si impongono per 1-0 grazie a Ekkelenkamp. La partita evidenzia le difficoltà del Napoli, che non riesce a trovare la rete nelle due sconfitte consecutive. Ecco pagelle, tabellino e i protagonisti del match.

PAGELLE E TABELLINO Udinese-Napoli 1-0: Ekkelenkamp e Zaniolo incontenibili, Hojlund e Neres non pungono

I top, flop, pagelle complete e tabellino di Udinese-Napoli allo stadio Friuli: vince la formazione bianconera con gol di Ekkelenkamp Brutta sconfitta del Napoli a Udine, con la formazione Campione d’Italia che perde la seconda partita di fila senza riuscire a segnare. Grande Udinese, aggressiva, arrembante. In salute. Udinese-Napoli (ANSA) Calciomercato.it Zaniolo fa il mattatore, segna anche un gol poi annullato dal direttore di gara per un fallo in precedenza su Lobotka. Poco dopo, Ekkelenkamp realizza un super gol da fuori area. Malissimo l’attacco azzurro, mai seriamente pericoloso. Entrano male anche Lobotka e Politano per provare a cambiare la partita. Calciomercato.it

