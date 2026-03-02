Osservatore Inter in tribuna al Mapei Stadium | nel mirino…

Allo stadio Mapei, un rappresentante dell’Inter è stato visto tra il pubblico. La società nerazzurra mostra interesse non solo per Manu Koné della Roma, ma anche per Ismaël Koné del Sassuolo. La presenza in tribuna si associa a un'attenzione concreta verso questi giocatori, senza che siano stati resi pubblici altri dettagli o dichiarazioni ufficiali.

Non c’è soltanto Manu Koné nel radar dell’Inter. Oltre al centrocampista della Roma, un altro profilo che piace molto alla dirigenza nerazzurra è Ismaël Koné del Sassuolo. Un’indiscrezione già emersa nelle scorse settimane e che trova ora ulteriori conferme. Il centrocampista canadese, arrivato in Italia dal Marsiglia, si è ritagliato un ruolo sempre più centrale nel Sassuolo di Fabio Grosso. Nell’ultima vittoria contro l’Atalanta – maturata nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Pinamonti nel primo tempo – Koné ha lasciato il segno realizzando il suo quinto gol stagionale, confermando crescita e continuità. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Giornale, l’interesse dell’Inter è concreto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

