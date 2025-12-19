Colloqui presso il Centro per l’Impiego di Solofra Vietri | Poco chiare le modalità di convocazione

Le recenti convocazioni presso il Centro per l’Impiego di Solofra e Vietri hanno sollevato confusione tra i cittadini, evidenziando modalità poco chiare e comunicazioni poco trasparenti. Per affrontare questa situazione e garantire un servizio più efficace, è stato presentato un atto di denuncia volto a ristabilire ordine e trasparenza. In questo articolo, analizzeremo i dettagli e le possibili implicazioni di questa vicenda, offrendo un quadro completo in soli 3 minuti di lettura.

Un atto di denuncia per cercare di riportare l'ordine e soprattutto cercare di fare chiarezza si una situazione che può diventare antipatica, qualora venga confermata. La denuncia dell' assessore Mariangela Vietri, delegata alla pubblica istruzione e alla cultura almeno fino all'azzeramento da parte del sindaco di Solofra, merita di essere approfondita, di essere analizzata per fare luce su un modus operandi, quello ovviamente denunciato e da verificare, in merito alle convocazioni per i colloqui del Progetto Gol nel comune irpino. " In questi giorni – recita il post della Vietri – sto ricevendo numerose segnalazioni da cittadini in merito alle modalità di convocazione per i colloqui del Progetto GOL.

