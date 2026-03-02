Nuove isole ecologiche in largo Barbella e via Marino da Caramanico | come richiedere le tessere per usarle

Sono state inaugurate due nuove isole ecologiche a Chieti, una in largo Barbella e l’altra in via Marino da Caramanico. La gestione di queste strutture permette ai cittadini di richiedere le tessere necessarie per l’accesso e l’utilizzo. L’assessora all’Ambiente ha annunciato ufficialmente l’apertura di queste aree, che sono state allestite con tecnologie di ultima generazione.

Per un periodo transitorio, è possibile utilizzarla anche con la tessera del codice fiscale, secondo le indicazioni affisse sulla stessa Ecoisola È operativa la nuova isola ecologica di ultima generazione in largo Barbella, a Chieti. Ne dà notizia l'assessora all'Ambiente Chiara Zappalorto. Per poterla utilizzare, è necessario richiedere le tessere a Formula Ambiente, specificando nome e cognome dell'utente Tari di riferimento, di essere residente nel centro storico, inviando una mail con tutti i dettagli (indirizzo completo di numero civico, condominio, se si tratta di un'attività commerciale all'indirizzo [email protected]).