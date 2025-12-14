Il Rotary Club di Benevento al fianco della Caritas per la distribuzione dei pasti
Il Rotary Club di Benevento rinnova il suo impegno a favore della comunità, collaborando con la Caritas per la distribuzione dei pasti presso la mensa locale. Un gesto di solidarietà che testimonia l’attenzione del club alle esigenze sociali e il sostegno alle persone più vulnerabili del territorio.
Anche quest'anno, il Rotary Club di Benevento conferma il suo impegno solidale verso la comunità, recandosi oggi presso la mensa della Caritas di Benevento per sostenere il personale nell'importante servizio di distribuzione dei pasti. I soci del Rotary Club parteciperanno attivamente alla distribuzione di pasti, sia da asporto che in loco, offrendo il loro supporto a chi, purtroppo, vive situazioni di difficoltà. Questo evento segna il secondo anno consecutivo in cui il Rotary Club di Benevento promuove questa iniziativa, con l'obiettivo di dare un aiuto concreto e di testimoniare la propria vicinanza alle persone più vulnerabili della nostra città.
