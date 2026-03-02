Nicholas Tomasoni muore a 15 anni in scooter a Chiari | fatale un attimo di distrazione

Un ragazzo di 15 anni è morto oggi pomeriggio a Chiari, in provincia di Brescia, dopo aver perso il controllo dello scooter e aver urtato violentemente un palo della luce. L’incidente si è verificato nel centro della città, causando grande dolore tra familiari e testimoni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Tragedia nel pomeriggio a Chiari, in provincia di Brescia.Nicholas Tomasoni, 15 anni ancora da compiere, ha perso la vita in un incidente stradale mentre viaggiava in scooter lungo via Cologne. Erano circa le 16 quando Nicholas Tomasoni stava percorrendo la strada in sella al suo motorino. Con lui, poco distante, un coetaneo su un altro scooter. Secondo quanto emerso, il ragazzo si sarebbe girato per verificare la presenza dell’amico o forse per controllare un rumore o una vibrazione proveniente dal mezzo. Una frazione di secondo senza contatto visivo con la strada. Abbastanza per perdere la traiettoria.Lo scooter ha sbandato e l’impatto contro il palo è stato devastante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Nicholas Tomasoni muore a 15 anni in scooter a Chiari: fatale un attimo di distrazione Tragedia a Chiari: il 15enne Nicholas Tomasoni muore in un incidente con il motorinoBrescia, 1 marzo 2026 – Tragedia sulle strade di Chiari, in provincia di Brescia, dove oggi pomeriggio un ragazzo di 15 anni, Nicholas Tomasoni, è... “Un attimo di distrazione, poi lo schianto”. Pedone travolto dal carro attrezzi: dramma in ItaliaIn un istante sospeso, il silenzio di una mattinata ordinaria è stato spezzato dal rumore sordo del metallo che si muove lentamente e dal grido...