Neurochirurgia robotica evento al Centro Chirurgico Toscano

Venerdì 6 marzo, il Centro Chirurgico Toscano ospiterà un evento dedicato alla neurochirurgia robotica. La giornata vedrà la partecipazione di esperti italiani e internazionali che si riuniranno per discutere delle ultime innovazioni e delle applicazioni pratiche di questa tecnologia in ambito medico. L’evento si concentrerà sulle procedure robotiche e sulle novità nel trattamento dei disturbi neurologici.

Venerdì 6 marzo il Centro Chirurgico Toscano diventerà la capitale italiana della neurochirurgia robotica. Nella sala conferenze dell'ospedale privato aretino si terrà infatti il primo convegno italiano dedicato alla chirurgia vertebrale robotica con ospiti che arriveranno da tutto il mondo. Il ghota di questa branca chirurgica parteciperà a questo importante workshop che sarà una giornata scientifica che darà lustro alla città di Arezzo. Il programma prevede che il dottor Demo Eugenio Dugoni, responsabile della Neurochirurgia del Centro Chirurgico Toscano, coadiuvato dal dottor Federico Iaccarino, eseguano un intervento in live surgery mostrando a tutti i partecipanti le fasi salienti di questa delicata operazione.