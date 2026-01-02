Spalletti risponde a Conte | Qui c’è la barriera robotica! La replica ironica dell’allenatore toscano all’ex Juve | a cosa si riferiva

Luciano Spalletti ha risposto a Antonio Conte con una battuta ironica, facendo riferimento a una “barriera robotica”. La sua replica, rivolta all’ex tecnico della Juventus, si inserisce nel clima di confronto tra i due allenatori. Di seguito, analizziamo il senso di questa dichiarazione e il contesto in cui è stata pronunciata.

Spalletti risponde ad Antonio Conte: la replica all'allenatore del Napoli è netta. Le parole durante la conferenza stampa pre Lecce. Luciano Spalletti ha voluto replicare alle recenti esternazioni di Antonio Conte con la consueta lucidità che lo contraddistingue. Ha colto la palla al balzo per difendere il valore assoluto della sua rosa e per esaltare l'organizzazione del club torinese, utilizzando l'arma dell'ironia per marcare le differenze con il suo recente passato azzurro. Le parole del mister bianconero non sono mai banali. Accettando il confronto sul piano tecnico, Spalletti rigetta qualsiasi alibi: la Juventus è forte, competitiva e costruita per vincere, esattamente come la rivale partenopea.

