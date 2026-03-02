Netanyahu definisce l’attacco all’Iran ‘il ruggito del leone’ | una lettura sulla defaunazione

Il primo ministro israeliano ha descritto l’attacco all’Iran come “il ruggito del leone”, evidenziando con questa frase la sua interpretazione dell’azione come un atto deciso e forte. La dichiarazione arriva in un momento di tensione crescente tra i due paesi, mentre le autorità israeliane commentano pubblicamente l’operazione senza entrare nel dettaglio delle motivazioni o delle conseguenze.

Il criminale Benjamin Netanyahu ha definito l’ennesimo atto di prepotenza in spregio del diritto internazionale (l’attacco all’Iran) “il ruggito del leone”. Questa definizione si presta ad una lettura sulla defaunazione, ma anche sul declino culturale e fisico della nostra specie. Sicuramente il predetto criminale non sa, quando pronuncia quella locuzione, che sta usando un riferimento ad una specie animale che in Africa si è ridotta del 90% in cento anni e che, confinata com’è in riserve “naturali”, con l’assenza di corridoi ecologici, la pressione del turismo e l’aumento della popolazione, è oggi considerata una specie vulnerabile. In... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Operazione “Ruggito del Leone”, Usa e Israele attaccano l’Iran: raid su tutto il Paese. Trump: “Non avranno mai il nucleare”. Netanyahu: “Iraniani, liberatevi dalla tirannia”. Esplosioni anche nello Stato ebraicoNelle prime ore di questa mattina, 28 febbraio 2026, “Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce nei suoi...

L' "uomo di pace" Trump (come lui si definisce) ha appena attaccato l'Iran insieme a quell'altro buontempone di Netanyahu. Perché l'Iran non deve avere armi nucleari, dicono. E mi chiedo perché, invece, le debbano avere altri paesi, compresi loro. Ma a parte - facebook.com facebook