NEC-PSV Coppa d’Olanda 03-03-2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il 3 marzo 2026 alle 20:00 si gioca la sfida tra NEC e PSV Eindhoven, due squadre che si affrontano nei quarti di finale della Coppa d’Olanda. Il NEC occupa la quarta posizione in Eredivisie, mentre il PSV è la capolista e campione in carica. La partita si terrà allo stadio De Goffert, con l’obiettivo di qualificarsi per la finale di domenica 19 aprile al De Kuip.

La quarta della classifica di Eredivisie, il NEC, e la capolista e campione in carica, ovvero il PSV Eindhoven, si affronteranno per determinare chi giocherà la finale al De Kuip domenica 19 aprile. Nel suo cammino verso le semifinali, la squadra di Peter Bosz ha eliminato GVVV, FC Den Bosch e Heerenveen, per 4-1 un.