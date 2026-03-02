NEC-PSV Coppa d’Olanda 03-03-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Il 3 marzo alle ore 20:00 si gioca il match tra NEC e PSV Eindhoven. La partita si tiene nella coppa d’Olanda e mette di fronte la quarta in classifica di Eredivisie e la capolista, che è anche campione in carica. L’incontro deciderà quale delle due squadre accederà alla finale prevista al De Kuip il 19 aprile.

La quarta della classifica di Eredivisie, il NEC, e la capolista e campione in carica, ovvero il PSV Eindhoven, si affronteranno per determinare chi giocherà la finale al De Kuip domenica 19 aprile. Nel suo cammino verso le semifinali, la squadra di Peter Bosz ha eliminato GVVV, FC Den Bosch e Heerenveen, per 4-1 un.