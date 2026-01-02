Mali-Tunisia Coppa d’Africa 03-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Mali e Tunisia, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa, si disputerà il 3 gennaio 2026 alle ore 20:00. In questa occasione, le due squadre si sfideranno per proseguire il percorso nel torneo. Di seguito, vengono analizzate le formazioni, le quote e i pronostici relativi a questa sfida, offrendo un quadro completo per gli appassionati e gli scommettitori.

Partono gli ottavi di finale di coppa d’Africa con la seconda gara in programma che vede la Tunisia di Trabelsi affrontare il Mali. Le aigles hanno passato il turno con 3 pareggi in altrettante gare, fermando pure i padroni di casa del Marocco. Prestazioni altalenanti con la squadra che poteva raccogliere forse di più ma ha mancato soprattutto contro gli avversari alla portata. Per . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Diretta/ Tunisia Mali (risultato finale 1-1): Bissouma sfiora il colpaccio! (CAF, 20 gennaio 2024) - <p class="description">Diretta Tunisia Mali streaming video e tv, quote e risultato live della sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d ... ilsussidiario.net

Mali-Tunisia: è stato “un colpo di sole” a portare l’arbitro ad anticipare la fine del match - Tunisia: aveva fischiato la fine del match prima all’85° e poi all’89° Ve lo ricordate l’arbitro che in occasione ... gianlucadimarzio.com

L’arbitro di Tunisia-Mali racconta la sua verità: “Dio mi ha detto di fischiare, stavo morendo” - Egitto, a far discutere è ancora quanto accaduto in occasione del match tra il Mali e la ... fanpage.it

BUON 2026 E sapete qual è il modo migliore per iniziare l'anno nuovo e digerire i cenoni Esatto una bella live della Coppa d'Africa 2025 sabato 3 gennaio dalle ore 20 MaliTunisia sul nostro canale Twitch Non mancate! x.com

Un inizio molto positivo con la netta vittoria sull'Uganda, poi però le Aquile di Cartagine hanno rallentato, un punto in due gare e l'idea di una squadra a cui manca qualcosa, come sempre, per essere alla pari delle big. Che idea vi siete fatti della Tunisia - facebook.com facebook