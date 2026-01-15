Intervista Massimo Deandreis | Reti energia turismo | Sud competitivo la sfida è proseguire la crescita
In questa intervista, Massimo Deandreis analizza le opportunità e le sfide del Sud Italia, focalizzandosi su reti, energia e turismo. Con il supporto di strumenti come PNRR e ZES Unica, il Mezzogiorno sta rafforzando la propria competitività. Un dibattito che evidenzia come i progressi concreti possano favorire una crescita sostenibile e duratura per questa regione.
Dottor Deandreis, Pnrr e Zes Unica hanno messo le ali al Mezzogiorno. SRM lo sosteneva da tempo: il cambio di narrazione sul Sud era nei fatti. «Dopo la crisi Covid il Mezzogiorno ha. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Intervista Massimo Deandreis: «Reti, energia, turismo: Sud competitivo, la sfida è proseguire la crescita».
