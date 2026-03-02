Napoli ADL stregato dal centrocampista | lo vuole in estate

Il Napoli si prepara alla finestra di mercato estiva e, secondo fonti vicine alla società, il presidente sarebbe molto interessato a un centrocampista di livello internazionale. La squadra sta attualmente cercando di mantenere una posizione competitiva in campionato, con l’obiettivo di qualificarsi nuovamente alla Champions League. La trattativa per il giocatore potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.

Il Napoli sta lottando sul campo per ottenere, a fine stagione, il piazzamento che gli consentirà di partecipare ancora in Champions League. Nel frattempo, Giovanni Manna studia i possibili colpi per il calciomercato estivo, con un obiettivo fissato per il centrocampo. Il direttore sportivo, con l'attestato di stima anche da parte del presidente De Laurentiis, punta il colpo Maximo Perrone. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli lavora al colpo Maximo Perrone del Como. La grande stagione della squadra di Cesc Fabregas è stata anche possibile grazie a una grande stagione del centrocampista argentino, che ha estimatori in Italia e all'estero.