Napoli in estate prende piede l’ipotesi Nico Paz? ADL vuole una squadra giovane e di qualità

La possibile acquisizione di Nico Paz da parte del Napoli in estate riflette la volontà della società di rinforzare la rosa con giovani calciatori di talento. La dirigenza azzurra mira a un mix di esperienza e qualità, puntando su un team più giovane e competitivo. Questa strategia si inserisce nell’obiettivo di mantenere alte le ambizioni sportive, garantendo un futuro solido e sostenibile per il club.

La prossima estate potrebbe segnare l'inizio di una vera e propria rivoluzione in casa Napoli. La dirigenza azzurra starebbe valutando un profondo rinnovamento della rosa con un obiettivo chiaro: abbassare l'età media della squadra puntando su calciatori giovani, ma già pronti per competere ad alti livelli, senza rinunciare alla qualità tecnica. Dopo stagioni intense e

