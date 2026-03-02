Oggi Muhammad-Ali Abdur-Rahkman torna a giocare con la squadra di Treviso, secondo un aggiornamento operativo sulla situazione del giocatore e della formazione. La sua presenza è stata confermata e il team si prepara a riprendere le attività con il ritorno del giocatore. Nessun altro dettaglio riguardo a eventuali eventi o modifiche è stato comunicato.

Un aggiornamento operativo definisce la situazione di Muhammad-Ali Abdur-Rahkman e della squadra di Treviso. L’esito delle ultime settimane ha visto la cancellazione di un impegno in Qatar a causa della chiusura dello spazio aereo, con tutto ciò che ne consegue sui piani internazionali. Il rientro del giocatore in Italia è stato accelerato, evitando prolungate distanza dall’Italia e riallineando le scelte del club. La seconda uscita prevista in Qatar è stata cancellata per la chiusura dello spazio aereo nell’area, e gli appuntamenti tra Qatar e Emirati Arabi Uniti sono stati annullati o rinviati a data da destinarsi. Mars, ovvero... 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Muhammad-Ali Abdur-Rahkman fa ritorno oggi al TVB

