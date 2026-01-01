A Monza il primo nato del 2026 è Muhammad Ali

A Monza, il primo bambino nato nel 2026 è Muhammad Ali, arrivato all’IRCSS San Gerardo alle 3.31 di giovedì 1 gennaio. Pesando 2,9 kg, rappresenta il primo nato dell’anno nella città. Un evento che segna l’inizio di un nuovo anno, in un momento già ricco di speranza e aspettative per le famiglie e la comunità locale.

All'Ircss San Gerardo di Monza il primo nato si è fatto attendere. Poi alle 3.31 di giovedì 1 gennaio 2026 è nato Muhammad Ali, 2,9 kg di peso. Una grande gioia per mamma Tahmina e per papà Javed che vivono a Desio. Ad attenderlo a casa ci sono gli altri tre fratelli.

A Monza il primo nato del 2026 è Muhammad Ali

