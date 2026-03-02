Mucche sulla Tangenziale di Milano sfiorata la tragedia

Questa sera sulla Tangenziale Ovest di Milano, vicino a Cornaredo, dodici mucche libere e disorientate sono state avvistate mentre attraversavano la carreggiata nel buio. La presenza degli animali ha creato un rischio immediato per gli automobilisti, che hanno dovuto rallentare o fermarsi per evitare incidenti. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Possedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. L’Italia è il secondo paese al mondo per calvizie: cosa c’è davvero dietro la caduta dei capelli e come agiscono gli integratori Non è solo una questione estetica, e nemmeno un destino scritto nel DNA. La caduta. La transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più. Ben 12 mucche libere, disorientate, sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel buio della sera: si. Un tram della linea 9 è deragliato nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, in. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Mucche sulla Tangenziale di Milano, sfiorata la tragedia Tragedia sfiorata sulla Circumvallazione a Villaricca: albero crolla sulla carreggiataTragedia sfiorata a Villaricca, dove un albero di grosse dimensioni è crollato improvvisamente sulla carreggiata della Circumvallazione esterna,... Leggi anche: Contromano dentro una galleria. Tragedia sfiorata sulla Statale 36 Altri aggiornamenti su Tangenziale di Milano. Temi più discussi: Dodici mucche cadono dal camion in tangenziale. Automobilista blocca le auto e mette in sicurezza gli animali; Il soccorso stradale Mura Car di Pieve Fissiraga salva dodici mucche in tangenziale; Mucche in tangenziale; I numeri del prolungamento della M1 a Baggio e al Quartiere Olmi: 3,3 chilometri e 7,5 m ilioni di pendolari previsti, ma resta il nodo del deposito dei treni. Mucche sulla Tangenziale di Milano, sfiorata la tragediaBen 12 mucche libere, disorientate, sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel buio della sera: si è rischiata seriamente una tragedia ieri sera vicino a ... ilnotiziario.net Il soccorso stradale Mura Car di Pieve Fissiraga salva dodici mucche in tangenzialeL’episodio L’intervento domenica sera sulla Ovest a Cornaredo: gli animali erano stati persi da un camion. «Poteva accadere una strage» ... ilcittadino.it CAMION PERDE 12 MUCCHE IN TANGENZIALE E AUTOMOBILISTA LE METTE IN SICUREZZA MILANO. Ieri sera 1 marzo, lungo la tangenziale Ovest di Milano, nei pressi di Cornaredo. Intorno alle 20.30 un camion che trasportava bestiame ha perso dodici - facebook.com facebook