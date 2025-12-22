contromano dentro una galleria tragedia sfiorata sulla statale 36

Due fari che dall’altra parte si avvicinano sempre più in fretta. La sorpresa che diventa terrore. La lucidità di rallentare e di rientrare subito nella corsia di marcia. Il clacson che suona a ripetizione per avvisare del madornale sbaglio. Lo scontro frontale evitato di un soffio. È successo di nuovo: venerdì sera un automobilista ha imboccato e percorso contromano la Statale 36. Ha percorso almeno una decina di chilometri dalla parte sbagliata, tra cui i tre e mezzo della galleria del Monte Barro, alle porte di Lecco. Fortunatamente non c’era troppo traffico e soprattutto quanti se lo sono trovato davanti sono riusciti a evitarlo, scongiurando disastrosi incidenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

