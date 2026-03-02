Mosaico romanico a Novara apertura straordinaria in Cattedrale

Domenica 8 marzo alle ore 15:00, la delegazione Fai di Novara organizza una visita straordinaria al mosaico romanico della Cattedrale di Santa Maria Assunta. Si tratta di una testimonianza della vecchia cattedrale e di un esempio raro di arte medievale ancora visibile in città. L’evento permette di ammirare un importante pezzo di storia e di arte locale.

