gianluca muore a 56 anni in sella alla moto

Cesena, 1 marzo 2026 – Tragico incidente ieri nel tardo pomeriggio. La Polizia locale di Cesena è intervenuta intorno alle 19:30 in viale Oberdan, all’intersezione con via Pola, per il rilievo di un incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti una motocicletta e un’autovettura. Purtroppo l’uomo alla guida del motociclo 125 cc, il cesenate di 56 anni Gianluca Lorenzini, è deceduto successivamente presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Bufalini, dove era stato trasportato a seguito delle gravi lesioni riportate. Coinvolta nel sinistro anche una donna, alla guida di un’autovettura Opel Corsa, la quale è stata trasportata in ospedale per un attacco di panico conseguente all’impatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gianluca Callegaro muore a 28 anni in sella alla sua moto, il papà: «Si è infilato il casco e ci ha salutati dicendo che andava dalla fidanzata»VIGONZA - «Ciao, io vado, Ci vediamo domani», gli aveva detto il figlio infilando il casco e accendendo la moto.

