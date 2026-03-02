Milan che colpo | contro la Cremonese il diavolo vince all’ultimo respiro

Da pianetamilan.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di ieri, il Milan di Allegri ha affrontato la Cremonese in trasferta e ha conquistato la vittoria all’ultimo minuto di gioco. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i rossoneri, che hanno segnato nel finale, portando a casa i tre punti. La sfida si è svolta senza interruzioni significative e ha visto i giocatori impegnarsi fino all’ultimo secondo.

Nella mattinata di ieri il Milan di Allegri è sceso in campo contro la Cremonese in trasferta. I rossoneri, dopo la brutta sconfitta contro il Parma a San Siro, conquistano i 3 punti grazie ai gol di Pavlovic e Rafael Leao. Nonostante le numerose occasioni, le reti sono arrivate nel finale della gara. La classifica, però, rimane 'invariata': 67 punti l'Inter, 57 il Milan. Ecco, di seguito, il resoconto del match. (Fonte acmilan.com) - Allo Zini il Milan di Massimiliano Allegri supera 2-0 la Cremonese e riparte dopo la sconfitta col Parma che aveva interrotto la striscia di 24 risultati utili cosnecutivi. Gara ricca di occasioni: a dire il vero meglio i grigiorossi all'inizio, ma sul finire del primo tempo i rossoneri sprecano due chance enormi con Leão e Pulisic, serviti da un ispirato Fofana in versione fantasista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan che colpo contro la cremonese il diavolo vince all8217ultimo respiro
© Pianetamilan.it - Milan, che colpo: contro la Cremonese il diavolo vince all’ultimo respiro

Leggi anche: Verso Cremonese-Milan, Nicola prepara la sfida contro il diavolo: il report dell’allenamento

Kean nel recupero salva la Fiorentina: Cremonese piegata all’ultimo respiroNovantacinque minuti di pressione continua, una porta assediata senza mai trovare il varco, poi l’episodio che sposta tutto.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Video Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Approfondimenti e contenuti su Milan.

Temi più discussi: Il Milan cade in casa contro il Parma. L’Inter va in fuga verso lo scudetto; Calcio Serie A – Colpo esterno del Parma a San Siro: battuto il Milan 0-1; Milan-Parma: colpo alla testa per Loftus Cheek, giocatore fuori in barella; Il Milan fermato dal Parma: Troilo decisivo tra le polemiche, Allegri ko e Inter a +10.

milan che colpo controLa Cremo sbatte il muso contro il Milan, e il tifoso è ancora col muso lungoPerdere all’89’ con un gol di spalla fa rabbia. Poi arriva anche il secondo gol, tanto per gradire. Adesso però basta con le sconfitte belle o brutte, è il momento di tornare a fare risultati, con Lec ... laprovinciacr.it

milan che colpo controMilan, il derby (scudetto) salvato a fatica. Ma Allegri sta viaggiando come Conte un anno fa…La sofferta vittoria del Milan contro la Cremonese conferma i limiti della squadra di Allegri. Che, però, sta viaggiando con gli stessi punti del Napoli scudettato la scorsa stagione. panorama.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.