Kean nel recupero salva la Fiorentina | Cremonese piegata all’ultimo respiro

Nell'incontro tra Fiorentina e Cremonese, Kean nel recupero ha deciso l'esito della partita, permettendo alla Fiorentina di ottenere i tre punti. Dopo 95 minuti di pressione incessante e diverse occasioni non concretizzate, un episodio finale ha cambiato le sorti dell'incontro, lasciando i tre punti alla squadra viola. Un risultato che evidenzia l'importanza di mantenere alta l'attenzione fino all'ultimo minuto.

Novantacinque minuti di pressione continua, una porta assediata senza mai trovare il varco, poi l’episodio che sposta tutto. La Fiorentina batte la Cremonese quando la partita sembra destinata allo 0-0 e lo fa nel modo più crudele per gli ospiti: in pieno recupero, al termine di una gara nervosa, spezzettata, vissuta sempre nella metà campo grigiorossa. Assedio senza lucidità, poi l’episodio. Al Stadio Artemio Franchi la Fiorentina prende subito il controllo del gioco. Possesso, pressione alta, cross continui. Ma la manovra è spesso orizzontale, prevedibile, poco incisiva negli ultimi sedici metri. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Kean nel recupero salva la Fiorentina: Cremonese piegata all’ultimo respiro Leggi anche: Fiorentina-Cremonese 1-0, decide Kean nel recupero Leggi anche: Al Franchi finisce 2-2: Kean all’ultimo respiro evita la sconfitta alla Fiorentina Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Al Parma la gara della paura: Sørensen affonda la Fiorentina; Parma-Fiorentina, le pagelle: Kean 4, provarci non basta. Keita 7,5: padrone del centrocampo; Fiorentina battuta a Parma (1-0). Viola sciuponi sotto porta. Ora è durissima. Piccoli in terra: fiato sospeso nel finale. Pagelle; Marinozzi a VN: “Fiorentina salva? Sì, ma non ho basi logiche. Cosa farei con Kean”. Kean eroe Fiorentina: Cremonese ko nel recupero, aggancio a Verona e Pisa - L'ex attaccante della Juventus entra negli ultimi minuti di partita e manda in visibilio il 'Franchi': vittoria fondamentale per i Viola ... tuttosport.com

Kean entra all’85’ e salva la Fiorentina: Cremonese ko - 0 la Cremonese al Franchi nella partita valida per la diciottesima giornata di campionato. msn.com

Un gol di Kean dà la scossa alla Fiorentina, Cremonese sconfitta 1-0 - Nel recupero del secondo tempo, quando l'ennesimo risultato che non avrebbe smosso la classifica viola sembrava in arrivo, un gol di Moise Kean ha regalato alla Fiorentina tre ... tuttosport.com

Moise Kean in pieno recupero regala tre punti d’oro alla Fiorentina #SkySport #SkySerieA #SerieA #FiorentinaCremonese #Fiorentina #Cremonese #Kean tinyurl.com/FioreCremoX x.com

