Meteo Napoli oggi pioggia e schiarite | le previsioni per l’inizio della settimana
Il cielo di Napoli si mantiene movimentato oggi a causa di un fronte instabile che porta pioggia e pause di sole. La mattina inizia con acquazzoni leggeri che si alternano a momenti di cielo sereno, mentre le temperature oscillano tra i 9 e i 14 gradi. Questo cambiamento climatico influisce sulle attività all’aperto previste nel centro storico, dove molti cittadini si preparano a spostarsi con ombrelli e giacche leggere.
Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da variabilità con pioggia intermittente e schiarite, temperatura minima di 9°C e massima di 14°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 23:50, la situazione attuale è caratterizzata da nubi sparse, con una temperatura di 11°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 23:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da nubi sparse di passaggio, con una temperatura di 10°C. 🔗 Leggi su 2anews.it
Meteo Napoli, le previsioni per il fine settimana tra pioggia e schiarite
Le previsioni meteo per Napoli indicano un fine settimana con alternanza di pioggia e schiarite.
Tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana
Argomenti discussi: Meteo Napoli: oggi pioggia e schiarite, Giovedì 12 temporali e schiarite, Venerdì 13 nubi sparse; Avviso di allerta meteo per fenomeni avversi previsti dalle ore 6:00 di sabato 14 alle ore 6:00 di domenica 15 febbraio 2026; Vortice di San Valentino sulla Campania: in arrivo piogge e temporali con forti venti; Meteo Napoli, oggi pioggia e schiarite: le previsioni per il weekend.
