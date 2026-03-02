Mesola illude ma non regge E l’Osteria lo sorpassa

Nella partita tra Osteria Grande e Mesola, l’Osteria ha vinto con il punteggio di 2-1. La formazione di casa ha schierato in campo giocatori come Leoni, Carpano e Tomatis, mentre Mesola ha risposto con i suoi titolari. La sfida si è svolta tra sostituzioni e azioni offensive, con alcuni cambi chiave nel corso del secondo tempo. La partita si è conclusa con l’Osteria che ha superato la squadra ospite.

Osteria Grande 2 Mesola 1 OSTERIA GRANDE: Leoni, Carpano, Tomatis, Stanzani, Garetti (1' st El Archi), Busi, Bilali (31' st Landi), Monducci (39' st Biondelli), Cappelletti (26' st Spitz), Liverani (42' st Jammeh), Mekhchane. All.: Lelli. MESOLA: Calderoni, Guariento, Ribello, Telloli, Maistrello, Crosara, Paganini, Neffati, Rivas Garrido, Cantelli, Marangon. All.: Forlani. Arbitro: Crivellaro di Legnago. Reti: 17' pt Cantelli (M), 30' pt Carpano (O), 44' pt Carpano (O). Note: ammoniti: Carpano (O), Garetti (O), Busi (O), Telloli (M), Crosara (M). SUL SINTETICO di Osteria Grande il Mesola esce sconfitto 2-1 contro l'Osteria Grande al termine di una gara iniziata nel migliore dei modi e poi sfuggita di mano con il passare dei minuti.