eccellenza cantelli illude il mesola ma la sampierana rimonta

Nella sfida tra Mesola e Sampierana, la squadra ospite si impone con un risultato di 3-1. Dopo un inizio promettente, il Mesola si era illuso di poter ottenere un risultato positivo, ma la Sampierana ha reagito efficacemente, rimontando nel corso della partita. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori, evidenziando un equilibrio tra le forze in campo e un andamento incerto fino alla fine.

mesola 1 sampierana 3: Guidi, Valesani, Biolcati, Telloli (65’ Paganini), Ribello, Maistrello, Spanó (61’ Neffati), Marangon (80’ Crosara), Davo, Cantelli, Alessio. All. Cavallari. SAMPIERANA: Ravaioli, Rossi, Crociati, Corzani, Narducci, Lo Russo, Bolognesi (46’ Pieri), Petrini (77’ Cangini), Pungelli (58’ Pippi), Braccini S. (67’ Conficconi), Ariyo (92’ Braccini D.). All. Belli. Arbitro: Izzo. Assistenti: De Paoli e Servadei. Reti: Cantelli 7’, Ariyo 19’, Narducci 50’, 63’ Braccini D. La gara si apre con un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Massimo "Mario" Gennari e i mesolani col lutto al braccio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

