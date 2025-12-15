Due giorni all’Abbazia del Loreto | echi di luce e di passi tra le navate con il FAI di Avellino

Si sono concluse oggi le visite all’Abbazia del Loreto a Mercogliano, organizzate dal FAI di Avellino. Due giorni di scoperta tra le navate antiche, tra luci tremolanti e atmosfere suggestive, che hanno permesso di immergersi nel fascino di un luogo ricco di storia e spiritualità.

© Avellinotoday.it - Due giorni all’Abbazia del Loreto: echi di luce e di passi tra le navate con il FAI di Avellino Si sono concluse oggi le visite all’Abbazia del Loreto, a Mercogliano, e l’aria fredda di dicembre sembrava farsi più dolce nel silenzio dei corridoi antichi, tra luci tremolanti e riflessi caldi dei candelabri. L’iniziativa intitolata “Meraviglie da scoprire”, promossa dai volontari del FAI di. Avellinotoday.it L'Abbazia di Montevergine continua a restare chiusa a causa della frana dei giorni scorsi. Chi desidera unirsi spiritualmente nella preghiera può farlo tramite il live streaming al seguente link: https://www.santuariodimontevergine.it/immagine-in-diretta/ - facebook.com facebook