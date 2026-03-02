Mediterraneo un film dedicato a chi è in fuga

MEDITERRANEO  Sky Stories  ore  21.15 con Diego Abatantuono,  Claudio Bigagli,  Giuseppe Cederna. Regia  di  Gabriele Salvatores.Produzione Italia 1991. Durata: 1 ora e 45 minuti LA TRAMA  Nel 1941  Mussolini  proclama   che  spezzeremo le reni alla Grecia. Una pattuglia  viene mandata a  occupare un'isola  dell'Egeo. Le   reni  non   si  spezzano  e i soldatini sono costretti a  rimanere sull'isola  tre anni. Diventando  quasi  prigionieri dei   greci  occupati. PERCHE' VEDERLO perchè  è un   divertente e  aguzzo apologo  sugli italiani    che al mestiere   delle  armi   non    sono mai  stati  adatti. Una  conclusione  con   cui  gli americani  sono  d'accordissimo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

