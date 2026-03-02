Mediterraneo un film dedicato a chi è in fuga

MEDITERRANEO Sky Stories ore 21.15 con Diego Abatantuono, Claudio Bigagli, Giuseppe Cederna. Regia di Gabriele Salvatores.Produzione Italia 1991. Durata: 1 ora e 45 minuti LA TRAMA Nel 1941 Mussolini proclama che spezzeremo le reni alla Grecia. Una pattuglia viene mandata a occupare un'isola dell'Egeo. Le reni non si spezzano e i soldatini sono costretti a rimanere sull'isola tre anni. Diventando quasi prigionieri dei greci occupati. PERCHE' VEDERLO perchè è un divertente e aguzzo apologo sugli italiani che al mestiere delle armi non sono mai stati adatti. Una conclusione con cui gli americani sono d'accordissimo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

