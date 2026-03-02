A Margherita di Savoia ieri mattina, durante la messa domenicale dedicata ai ragazzi, è stato cantato e ballato il brano

Poche ore dopo la vittoria del festival di Sanremo, "Per sempre sì" ha trovato spazio anche a messa. È successo ieri mattina a Margherita di Savoia, durante la funzione religiosa domenicale dedicata ai ragazzi. Don Michele, il celebrante, ha coinvolto alcuni ragazzi per cantare e ballare il brano di Sal da Vinci. Diffuso nel social network ha ottenuto migliaia e migliaia di visualizzazioni, molti commenti tra favorevoli e contrari. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Margherita di Savoia: a messa si canta Sal da Vinci Ieri mattina "Per niente sì" intonato e ballato durante la funzione

Don canta Sal Da Vinci in chiesa dopo Sanremo 2026: a Margherita di Savoia la messa diventa un casoPerché Don Michele Schiavone ha fatto cantare Sal Da Vinci durante la messa? È bastato un ritornello per accendere il dibattito.

Leggi anche: Per sempre sì diventa canto da Santa Messa: bambini e parroco si scatenano in chiesa sulle note di Sal Da Vinci

Altri aggiornamenti su Margherita di Savoia

Temi più discussi: Per sempre sì diventa preghiera: a Margherita di Savoia 200 ragazzi cantano Sal Da Vinci durante la Messa; Margherita di Savoia, il canto di Per sempre sì in chiesa accende il dibattito sui social; La Regina Margherita di Savoia nel centenario della sua scomparsa; Margherita di Savoia, coro e balletto in chiesa sulle note della canzone di Sal Da Vinci: esplode la polemica.

Margherita di Savoia, le mostre e il programma del centenario a Torino: «Ma è davvero un personaggio da celebrare?»Un percorso a Stupinigi e una mostra ai Palazzi Reali per la «Regal vedova» ultracolonialista, orgogliosa della strage di Bava Beccaris e prima sostenitrice del Fascismo. Al confine rischioso tra stor ... torino.corriere.it

Margherita di Savoia: a messa si canta Sal da Vinci Ieri mattina Per niente sì intonato e ballato durante la funzionePoche ore dopo la vittoria del festival di Sanremo, Per sempre sì ha trovato spazio anche a messa. È successo ieri mattina a Margherita di Savoia, durante la funzione religiosa domenicale dedicata a ... noinotizie.it

Telesveva. . Zapponeta, tragico schianto a 167 km/h su un tratto in cui il limite era di 50 km/h: chiesto il rinvio a giudizio per un 26enne di Margherita di Savoia, nel sinistro morì il giovanissimo Angelo Spina #zapponeta #cronaca #incidente - facebook.com facebook

Da sola, davanti al mare di Margherita di Savoia. Respiro l’aria salina, rifletto e mi sento bene Ph: me #Puglia #MargheritaDiSavoia #Mare x.com