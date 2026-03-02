Marco Masini ai Gigli per incontrare i fan

Domenica 8 marzo alle 17, Marco Masini sarà ai Gigli per incontrare i fan. L’artista, reduce dal quinto posto a Sanremo con Fedez e la canzone “Male necessario”, ha deciso di trascorrere qualche ora nel centro commerciale. L'evento prevede un momento di confronto diretto tra Masini e i suoi sostenitori, con possibilità di firmare autografi e scattare foto.

Dopo il quinto posto ottenuto a Sanremo insieme a Fedez con la canzone "Male necessario", domenica 8 marzo dalle ore 17.30, a Corte Lunga, Marco Masini incontra i fan per il firmacopie del nuovo album "Perfetto Imperfetto". Un'occasione unica per vivere da vicino la voce che ha segnato intere generazioni, incontrarlo di persona e portare a casa una copia autografata del suo ultimo lavoro. L'accesso è gratuito con app GigliPass.