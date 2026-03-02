Mara Venier in lacrime con Serena Brancale a Domenica In ‘sgrida’ Barbara Foria | Non c’è niente da sdrammatizzare Che cosa è successo

Durante la puntata di “Domenica In – Speciale Sanremo”, Mara Venier si è commossa e ha abbracciato Serena Brancale dopo la sua esibizione di “Qui con me” dedicata alla madre scomparsa. In un momento di forte emozione, Venier ha anche ‘sgridato’ Barbara Foria, dicendole che non c’è niente da sdrammatizzare. La trasmissione ha visto anche un intervento di Mara Venier con Serena Brancale, che ha condiviso un momento intenso in diretta.

Lacrime di commozione a "Domenica In – Speciale Sanremo". Dopo l'esibizione di Serena Brancale, che ripropone il brano Qui con me dedicato alla madre scomparsa, Mara Venier cede all'emozione e si concede un lungo abbraccio con la cantante. "Ha toccato il cuore di tutti", osserva Luca Dondoni in merito alla canzone. "Un brano emozionate anche per chi ha ancora la fortuna di avere ancora la mamma" interviene Barbara Foria, "Serena ha vinto il suo Festival anche perché per lei è stato terapeutico". Mara Venier 'sgrida' Barbara Foria. L'attrice tenta quindi di alleggerire la situazione e prova a raccontare un aneddoto: " Sdrammatizziamo un po', dai", ma subito la padrona di casa la ferma per 'bacchettarla': " Non c'è nulla da sdrammatizzare, dipende da quali sentimenti hai dentro di te.